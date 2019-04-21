شكرا لقرائتكم خبر عن خنجرا يمانيا ومعوز في لقاء جمع رئيس الحكومةبالجانب الاماراتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتدى رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك يوم الاحد خنجرا يمانيا ومعوزا في لقاء جمعه بمسؤولين اماراتيين بعدن.

ولاول مرة يظهر عبدالملك مرتديا خنجرا يمانيا في حياته.

وكرمت ادارة الهلال الاحمر الاماراتي عبدالملك ومنحته درعا تذكاريا.

كان عبدالملك قد عين رئيسا للوزراء قبل اشهر من اليوم.

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