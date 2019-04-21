أهالي قرى وداي أل أبو جبارة شرق صعدة يعودون لمنازلهم بعد طرد المليشيا

بدأ أبناء قرى وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة شمال البلاد العودة إلى مناطقهم بعد طرد مليشيا الحوثي الانقلابية منها. وجاءت هذه الخطوة بعد أن حققت قوات الجيش نجاحات في تحرير عددا من المناطق بمحافظة صدة من سيطرة المليشيا المدعومة من ايران. وكلفت قيادة القوات المشتركة فريقا للإشراف على عودة المواطنين ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم

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