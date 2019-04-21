مأرب .. تخرج الدفعة الأولى هندسة عسكرية بحضور وزير الدفاع

شهدت محافظة مأرب، اليوم الاحد، حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الهندسة العسكرية بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

وفي الحفل الذي شهد عرضا عسكريا رمزيا للخريجين، ألقى الفريق المقدشي كلمة أمام الخريجين نقل خلالها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، معبرا عن الفخر والاعتزاز بتخرج أول دفعة من مدرسة الهندسة العسكرية التي لطالما مثلت ضرورة ملحة للقوات المسلحة طيلة الحرب مع مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران والتي قامت بتلغيم الأرض ونشر العبوات المفخخة في المدن الآهلة بالسكان راح ضحيتها مئات المدنيين.

واشاد بما قامت به الفرق الهندسية خلال السنوات الماضية في مختلف الجبهات في ازالة العوائق امام زملائهم من قوات الجيش، وكذلك لحماية ابناء شعبنا واهلنا في المحافظات المحررة.

وأكد وزير الدفاع على الدور المنشود من الخريجين بعد أن اكتسبوا خبرة عالية ستنعكس على الواقع العملي وأن الخبرة التي اكتسبوها سيترتب عليها مهام عظيمة أبرزها الحفاظ على حياة زملاءهم في القوات المسلحة.

وفي ختام الحفل كرم وزير الدفاع أوائل الخريجين بحضور نائب رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني.