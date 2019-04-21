مليشيات الحوثي تمنع دخول الإغاثة لأبناء مدينة الدريهمي الذين تتخذهم دروعاً بشرية

أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، نيران أسلحتها على قافلة إغاثية إماراتية كانت في طريقها للمواطنين الذين يحتجزهم مسلحوها في الأحياء المتبقية تحت سيطرتها بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، مهددة كل من سيحاول الخروج لتلقي المعونات الغذائية بالقتل.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد سيّرت قافلة إغاثية للمواطنين المتبقين في مدينة الدريهمي الذين تحتجزهم المليشيات الحوثية متخذة منهم دروعاً بشرية، وذلك استجابة من الهيئة لمناشدة أطلقها أبناء مركز المديرية المهجرين في المناطق المحررة جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية لوكالة 2 ديسمبر أن قوات المقاومة المشتركة نادت عبر مكبرات الصوت حتى يسمح لسيارات الإغاثة بالدخول إلى لتقديم الاغاثة للموطنين كقضية إنسانية إلا أن المليشيات الحوثية ردت بإطلاق النار كثيف على مواقع المقاومة المشتركة لحظة تقدم سيارات الإغاثة رافضة دخولها، وهددت كل من سيحاول الخروج من الموطنين بالقتل.

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وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تحتجز نحو مائة شخص بينهم نساء وأطفال موزعين على نحو أربعين أسرة ، داخل الأحياء السكنية التي لاتزال تحت سيطرتها والتي زرعتها بسياج من الألغام لتتخذ منهم دروعا بشرية، وسبق لها أن أقدمت على قتل امرأتين حاولتا الخروج.

ولفتت المصادر إلى قوات المقاومة المشتركة المسنودة من التحالف العربي تطبق حصارا منذ أشهر على المليشيات الحوثية في الأحياء السكنية التي لاتزال تحت سيطرتها بمدينة الدريهمي مع فتح منافذ آمنة للنازحين وكذلك ترك منفذ في الجهة الشرقية لهروب عناصر المليشيات .

تجدر الإشارة إلى أنه رغم التزام المقاومة المشتركة باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على اغاثة الأهالي سواء في مناطق نزوحهم أو داخل المدينة إلا أن المليشيات الحوثية من شرق المدينة لا تتوقع لحظة واحدة عن خروقاتها صوب مواقع المقاومة المشتركة .