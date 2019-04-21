وثيقة.. أوامر لموظفي مطار الريان بالتوجه إلى عمليهم بعد قرار إعادة تشغيله

وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني جميع موظفي مطار الريان بالتوجه نحو اقسامهم بعد قرار اعادة تشغيلة ابتداء من اليوم.

وبحسب وثيقة حصل الخليج 365 على نسخة منها، فقد اكد البحسني بقوله: نظرا لما تقتضية المصلحة العامة ونظرا لقرب اعادة تشغيل مطار الريان الدولي عليكم بالتوجيه لمدراء اداراتكم العاملة بالمطار ببدء الدوام الرسمي اعتبار من من اليوم الاحد.

واضاف التوجيه أن هذا يأتي لبدء العمل في مهاهم المحددة كلا وبحسب اختصاصه.