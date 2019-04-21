بتكلفه 60 مليون.. تدشين المرحلة الثالثة من مشروع تشجير مأرب

انطلق السلطات المحلية اليوم المرحلة الثالثة من مشروع تشجير محافظة مارب المدخل الشمالي. وينفذ هذا المشروع صندوق النظافة والتحسين ويستهدف غرس 66 ألف شجرة. وتتضمن المرحلة الثالثة غرس ثلاث آلاف و 432 شتلة من النخيل وأشجار الدمس والزهور المتنوعة في المدخل الشمالي لمحافظة مأرب ابتداءً من شارع صنعاء الرئيسي والشوارع الداخلية لمدينة الروضة إلى جانب عمل سياجات للأشجار في شارع صرواح وشارع مستشفى الهيئة، بتكلفة 60 مليون ريال.

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