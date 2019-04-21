حملة أمنية واسعة لازالة العشوائيات في قطاع المملاح بعدن

دشنت الاجهزة الامنية اليوم الاحد ملة امنية واسعة لإزالة كافة التعديات والاستحداثات والبناء العشوائي في قطاع المملاح التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي، تواصل الحملة خلال الأيام القادمة حتى إزالة كافة الاستحداثات والتعديات والبسط العشوائي على أراضي وحرم وأحواض قطاع المملاح. وكانت احواض المملاح قد شيدت قبل أكثر من 180 عاماً وتعد من أهم المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية لعدن.

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