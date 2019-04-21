لحج .. الصحة تطلع على مستوى الأوضاع الصحية بمديريات ردفان

تفقدت لجنة من وزارة الصحة والسكان برئاسة وكيل الوزارة الدكتور جلال باعوضة، مستوى الأوضاع الصحية بمديريات ردفان بمحافظة لحج. حيث اطلعت اللجنة على سير العمل بمستشفی ردفان، والتحديات التي تواجهه، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. واستمعت من مدير مكتب صحة ردفان أوسان علي، ومدير عام مستشفی ردفان الدكتور علي الحنشي، الى شرح عن الاحتياجات الأساسية للمستشفى، والخدمات التي يقدمها.

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