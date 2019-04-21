المقاومة تستعيد موقع الخزان في جبهة العود شمال الضالع

إستعادت قوات المقاومة الجنوبية، سيطرتها على موقع الخزان في جبهة العود شمال الضالع، والذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي الإنقلابية في وقت سابق بعد خيانات من المشايخ وقيادات عسكرية موالية لحزب الإصلاح .

وذكرت مصادر ميدانية، أن إستعادة موقع الخزان جاء عقب معركة عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، استمرت لأكثر من عشر ساعات .. مؤكدة أن الميليشيات الإنقلابية تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات .

وأضافت المصادر، أن إندلاع المواجهات جاء عقب محاولة الميليشيات التقدم ولكن قوات المقاومة الجنوبية كسرت الهجوم بهجوم معاكس أثمر عن إستعادة موقع الخزان في جبهة العود الذي تم بيعه بالخيانة في وقت سابق .

وتقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه الضالع وسيطرت على جبهة حمك والعود بعد خيانات تزعمتها قيادات عسكرية موالية لحزب الإصلاح، حيث إنسحبت تلك القوات بالتزامن مع تقدم الميليشيات .