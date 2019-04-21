التحالف يشرف على تفجير كميات ضخمة من الألغام والقذائف الحوثية في عدن

أشرف التحالف العربية صباح اليوم الاحد على تفجير كميات ضخمة من المتفجرات والالغام التي تركتها مليشيا الحوثي في عدن.

وتم تفجير ٣٧٥٢ عبوات ناسفة وقذائف والغام وانواع مختلفة من العبوات والاجسام المتفجرة , والتي نفذها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

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تأتي هذه العملية في أطار العمليات الهندسية للمركز من أجل التخلص من الالغام والعبوات الناسفة التي تم نزعها أو العثور عليها في المحافظات الجنوبية .

وأكد العميد قائد هيثم حلبوب مسؤول المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ان عملية التخلص من الالغام تعتبر أحد مهام المركز ضمن العديد من البرامج الخاصة التي تنفذ في التعامل مع الالغام ومخلفات الحرب كما أفاد أن هذه البرامج تأتي بدعم من المؤسسات الدولية والاقليمية وبالتنسيق مع كل الجهات الرسمية وتحت اشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

حضر عملية تفجير اليوم قائد التحالف العربي بعدن , ابو موسى الردفاني منسق برنامج نزع الألغام مع التحالف , وابو هاني مسؤول الحركة والنقل بالأمداد والتموين التابع لألوية الدعم والإسناد.