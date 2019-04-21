الميليشيات تعدم سجيناً كان شاهداً على تورط قياداتها بجرائم أخلاقية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على أعدام سجين في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب، كان شاهداً على تورط قيادات في الميليشيات بجرائم أخلاقية، حسبما ذكرت مصادر حقوقية .

وقالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية أقدمت على تصفية سجين يدعى جميل مداقل، في ظروف وملابسات غامضة بعد أسابيع من حبسه .. مشيرة إلى أن السجين هو من أهالي مديرية جبلة، وقُتل قبل يومين بتوجيهات عليا من قيادات حوثية متورطة بجرائم أخلاقية تتجاوز 55 جريمة، وكان له دور في الكشف عنها.

وأجبرت الميليشيا الحوثية عائلة السجين على دفنه، مهددة إياهم بالسجن والخطف في حالة كشفت عما تعرض له، بحسب المصادر .

وأكدت المصادر، أن الميليشيات متورطة بقتل السجين في إطار مسلسل تصفيات تستهدف الشاهدين على جرائم قياداتها وخاصة الجرائم الأخلاقية، التي يرفضها الشعب اليمني .