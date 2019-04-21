شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الداخلية متأثرا بإصابته جراء قصف عنيف (صورة+تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء عبد الحكيم المأوري، في ظروف غامضة في أحد مستشفيات لبنان.
ورجحت المصادر أن الماوري، توفي متأثرا بجراح أصيب بها في 17 أبريل العام الماضي في قصف للتحالف استهدف مبنى وزارة الداخلية بصنعاء.
وكان الماوري في وضع خطر فرض على المليشيا اشتراط نقله مع عدد من المصابين إلى عمان في طائرة أممية في نوفمبر الماضي قبل حضور مشاورات السويد.
وبينت المصادر أن عددا من القيادات قتلت وأصيب الماوري في قصف للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وظل في العناية المركزة فترة طويلة وجرى نقله إلى عمان ومنها إلى بيروت.
وكان رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، أعلن أمس وفاة الماوري في أحد مستشفيات لبنان، مكتفيا بالقول إنه أصيب بمرض عضال.
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