شكرا لقرائتكم خبر عن افريقية سحرت مئات الاماراتيين شاهد الصورة والتفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الخبر .. أنه بعد ورود بلاغ عن وجود ساحرة إفريقية تقوم بأعمال سحرية تؤذي الناس، قام أحد رجال الأمن بمقابلة الساحرة، التي تدعي مساعدة المحتاجين، وتقمص دور شخص محتاج لعمل سحر لأخيه. وتم الاتفاق مع الساحرة، وإركابها معه في سيارته وبدأت مناقشتها حول سبل عمل السحر لأخيه، حيث طلبت مبلغاً من المال مقابل عمل السحر. وتم القبض عليها بعد تسلمها المبلغ بواسطة رجال الأمن الذين حاصروا السيارة عند نزولها منها. وبعد تفتيش منزلها تم العثور على مئات الطلاسم وأعمال سحر مختلفة من تفريق بين زوجين وسحر للجلب وغيرها، كما تم العثور على كميات كبيرة من أدوات للسحر مثل أقفال تهدف لمنع الزواج، وجلود ثعابين وثعالب دخلت البلاد على شكل حقائب، بالإضافة إلى آيات قرآنية مكتوبة في أوراق مخلوطة بنجاسة وصفحات من القرآن ممزقة، إضافة إلى زيوت تستخدم لإحضار الجن

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