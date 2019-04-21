شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ المغتربين اليمنين صباح اليوم بسعودة اهم قطاع يشتغل فه الالاف من اليمني ...شاهد الوثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ المغتربين اليمنين بمذكرة لوزارة التربية والتعليم السعودية الى مدراء المدارس بسعودة العاملين بالمقاصف في خطوة عدها اليمنيون ضربة موجعة لهم لان هذا القطاع يعمل به الالاف منهم وهو ما يعني فقدانهم لمصدر رزقهم في المملكة وبالتالي امكانية مغادرتهم

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