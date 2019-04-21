شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي: أيام قليلة جدا تفصلنا عن هذا التحول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي الجنوبي في قناة ابو ظبي عادل اليافعي انه ايّام قليلة جدا تفصلنا عن تحول جميع الصحفيين والمواقع والصحف التابعة للشرعية إلى موالين لمليشيات الحوثي,, حد قوله

واضاف اليافعي في تغريدة له على حسابه في تويتر قائلا , ايّام قليلة جدا تفصلنا عن تحول جميع الاعلاميين والصحفيين والمفسبكين والمواقع والصحف التابعة للشرعية بعد4 سنوات من مهاجمة التحالف والإمارات والقوات الجنوبية،الى موالين للحوثة

ويشير اليافعي حد تعبيره إلى مشروعهم الذي باتت صورته واضحة المعالم بعد الخيانات الواضحة والتلاعب بمصير اليمن!