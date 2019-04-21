شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعار بيع وشراء الريال اليمني امام العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 إبريل 2019م في صنعاء وفي العاصمة المؤقتة عدن : أسعار الصرف في عدن كالتالي: الدولار الأمريكي:

الشراء: 510 البيع: 515 الريال السعودي:

الشراء: 134 البيع : 136 الدرهم الاماراتي :

الشراء / 139 البيع / 140 Advertisements أسعار الصرف في صنعاء كالتالي: الدولار الامريكي :

الشراء / 513 البيع / 521 الريال السعودي :

الشراء / 136 البيع / 137 الدرهم الاماراتي :

الشراء / 138 البيع / 139



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