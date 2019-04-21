شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقي العربي والافريقي للشباب المتطوعين ورواد الاعمال في القاهرة بمشاركة 23 دولة بينها اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

افتتح الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الملتقي العربي والافريقي للشباب المتطوعين ورواد الاعمال، والذي يستمر حتي 26 ابريل 2019، بالقاهرة بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الطوعية في بلادنا.

شهد فعاليات الافتتاح وزير الثقافة والشباب بالمملكة الاردنية الهاشمية، وزير الشباب والرياضة بالعراق ، والسيد حسن بوهزاع- رئيس الاتحاد العربي للتطوع ، السيد عبدالرزاق المريسي - الامين العام للاتحاد العربي للتطوع، وعددا من سفراء الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العامة ،، ووفود عربية وافريقية من 23 دولة.

وقال الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر ، :" ارحب باشقائنا العرب والأفارقة في بلدهم الثاني مصر، ونسعد باستضافة الملتقي العربي والافريقي للشباب المتطوعين ورواد الاعمال، ونسعي في وزارة الشباب والرياضة للنشر ثقافة التطوع بين النشء والشباب اعترافا باهمية التطوع علي مختلف الاصعدة، فالتطوع يسهم في تكوين الشخصية الإيجابية للشباب ، ويعمل علي تعميق قيم الولاء والانتماء لدي الشباب ، فالتطوع يحقق التنمية للوطن".

تابع وزير الشباب والرياضة :" يتزامن هذا الملتقي مع رئاسة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي ، فالقيادة السياسية مهتمة بتوطيد العلاقات المصرية مع الدول العربية والافريقية الشقيقة، ويعد هذا الملتقي أحد الفعاليات التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين الشباب العربي والافريقي ، وتبادل الخبرات في مجال التطوع وريادة الاعمال، وسندرس المبادرات التي ستخرج من الملتقي وما يمكن تنفيذه منها".

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فيما قال حسن بو هزاع - رئيس الاتحاد العربي للتطوع: " إن إقامة الملتقى علي المستوي العربي والافريقي يعد الأول من نوعه والذي يجمع الشباب من الوطن العربي مع نظرائهم من القارة الافريقية".

تابع "بوهزاع": " الملتقي مبادرة ستنعكس نتائجها على الجانبين العربي والافريقي وستسهم في تعريف هذه الفئة الشبابية بالتحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه عملية التنمية في هذه العالمين العربي والافريقي، ونؤمن بأهمية دعم دور الشباب العربي والأفريقي في إيجاد حلول إبداعية وغير تقليدية للقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات بينهما، وكذلك تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها".



وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيلم عن مصر وفيلم عن انشطة الاتحاد العربي للتطوع، وعرض فيلم عن انشطة وزارة الشباب والرياضة المصرية في مجال التطوع، بالاضافة الي تقديم فقرات غنائية قدمها اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

يذكر ان الدول المشاركة في الملتقي من زامبيا، موريتانيا، جنوب السودان، مالاوي، السودان ، اوغندا، جيبوتي، نيجيريا، الجابون ، غانا، بنين، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعودية، لبنان، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، جزر القمر، المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، الصومال بالاضافة الي مصر .

ويمثل وفد اليمن : سلطان مغلس "مؤسسة شراكة للتنمية" ، بسام الجبري - محمد مشهور - شذى الاغبري - صفاء احمد- آسيا محمد - محمد صالح - محمد عوض.