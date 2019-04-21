شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعل بها...يمني يعثر على شنطة مليئة بالمال والمجوهرات في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد الشاب اليمن احمد المهدلي حقيبة مليئة بالمجوهرات الثمينة ومبلغ مالي ضخم بعد أن فقدته إحدى العائلات الاندنوسيه المقيمه في المملكه العربيه السعوديه.

وقال الشاب احمد انه وجد الحقيبه في سيارته بعد ان اقل العديد الركاب من مختلف الجنسيات حيث لفت انتباهه وجود حقيبه في سيارته وبعد فتحها تبين له ان بداخلها مجوهرات ثمينه ومبلغ مالي ضخم وبعد البحث عن أدلة وعن المالك الحقيقي لهذه الحقيبه تبين له ان الحقيبه تحمل كلمات إندنوسيه مما أكد للسائق ان الحقيبه للعائلة الاندنوسيه التي اقلها في اول النهار وقد قام الشاب احمد بالبحث في جميع الفنادق والاماكن المحتمل ان تتواجد فيه العائلات الاندنوسيه في جده وبعد بحث طويل تم العثور على العائله في احد فنادق جده بعد الوصول الى العائلة الاندنوسيه التي لا تجيد العريبه اخذ احمد صورة للحقيبه وعرضها عليهم وتم التعرف عليها وقد كانت المفاجئه كبيره بالنسبة للعائله الاندونيسه بعد ان وصلت الى حالة يرثى لها بفقدانهم للحقيبه، وقد تم تسليم الحقيبة لمالكتها دون أن ينتقص منها شيء وسط ذهول من الحاضرين الذين أكدوا بان قيم الوفاء والأمانة لا تزال قائمة وان الشعب اليمني لايزال يضرب اروع الامثله في الوفاء والامانه. ونشر ناشطون مقطع فيديو يوثق تسليم الشنطة التي تحوي الذهب والفلوس والذي لاقى استحسان واعجاب كبير في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.



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