تدشين امتحانات إنهاء المرحلتين الأساسية والثانوية بوادي وصحراء حضرموت

دشنت مديريات وادي وصحراء حضرموت اليوم الأحد امتحانات إنهاء المرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2018 م - 2019 م .

وأكد الدكتور محمد أحمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات بمديريات وادي وصحراء حضرموت بلغ 135 ألف و 625 طالب وطالبة موزعين على 359 مدرسة منها 38 مدرسة ثانوي بها 13 ألف و 312 طالب ، و 308 مدرسة أساسي بها 122 ألف و 304 طالب ، و 13 مدرسة مشترك بنين وبنات .

و حثت قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية بالوادي الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من النهوض بالبلد نحو النهضة والبناء .