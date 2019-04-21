أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم تعميمين لقرار وزير النفط والمعادن اوس عبدالله العود بشأن تعين مديرا عاما لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، ومديرا ونائبا لمنشأة بروم لتعبئة الغاز. ونص التعميم الأول الذي حمل الرقم (11) لعام 2019م بتعيين الدكتور خالد سلمان أحمد العكبري مدير عاما لفرع شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية) بساحل حضرموت. كما نص التعميم الثاني الذي حمل الرقم (12) لسنة 2019م بشأن تعيين عز الدين ناصر عبيد الكسادي مديرا عاما لمنشأة بروم التابعة للشركة اليمنية للغاز، وفأرس فاروق بن شملان نائبا لمدير منشأة بروم التابعة للشركة اليمنية للغاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يصدر تعميمين جديدين.. فهل تنتهي أزمة الغاز في حضرموت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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