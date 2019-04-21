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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 21 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

تجدد الاشتباكات بعدة جبهات في اليمن "تفاصيل"
https://www.alyamanalaraby.com/381255

كاتب كويتي: إيران أبلغت الحوثيين عدم قدرتها على تزويدهم بالسلاح
https://www.alyamanalaraby.com/381274

أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/381275

عدم ثبات أسعار الفواكه والخضروات تتباين في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/381276

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/381277

التصاعد يلازم أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/381278

اللجنة الاقتصادية تتحصل على وثائق تثبت تهديد الحوثي لتجار النفط
https://www.alyamanalaraby.com/381291

ألغام الحوثي تقتل مدنيين اثنين بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/381294

إحالة منفذي محاولة اغتيال محافظ المهرة للإجراءات القانونية
https://www.alyamanalaraby.com/381296

وزير الأوقاف يؤكد على نبذ العنف والتطرف بالغيضة
https://www.alyamanalaraby.com/381297

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إعادة تشجير وتحسين شارع الستين وشوارع مدينة المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/381300

البحسني يطلع على الاستعدادات لإحتفالات ذكرى 24 إبريل
https://www.alyamanalaraby.com/381301

البحسني يبارك جهود رجال الخير في دعم انجاح المخيم الطبي الجراحي السابع بالشحر
https://www.alyamanalaraby.com/381302

سياسيان: ضربة أمريكية للحوثية وصفعة لإيران التي تمدها بالسلاح
https://www.alyamanalaraby.com/381314

خبيران: الدعم الأمريكي ضربة استباقبة لإيران وتطويق للحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/381316

مؤسسة الخريجين تشارك في مؤتمر دور الحضارم في عدن.. صور
https://www.alyamanalaraby.com/381326

مصرع عشرات الإنقلابيين في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/381335

حقوقي: الحوثيون يشترطون الحصول على 30 % من تمويل أي منظمة
https://www.alyamanalaraby.com/381337

غلاب: الحوثيون ينتهجون أسلوب إيراني و«داعش» و«القاعدة»
https://www.alyamanalaraby.com/381343

مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت يعلن عن إجراءات بخصوص ذكرى التحرير
https://www.alyamanalaraby.com/381347

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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