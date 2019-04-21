تعرف على خسائر الحوثيين بجبهات الضالع بضربات الشرعية والتحالف

كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات الأوضاع في جبهات المحافظة.

وبحسب ما أفادت به المصادر، بمقتل وإصابة العشرات من ‎مليشيا الحوثي وتدمير دبابة وآليات لها بهجوم شنه ‎الجيش الوطني وغارات لطيران ‎التحالف بمريس شمال ‎الضالع.

كما استهدف طيران ‎التحالف تعزيزات حوثية كانت بطريقها من النادرة في ‎إب باتجاه جبهة حمك وتدمير أطقم للانقلابيين ومصرع من فيها.

كما قتل 20 وأصيب 15 من ‎مليشيا الحوثي وتدمير آليات لها بغارات لطيران ‎التحالف على معسكر للانقلابيين غرب العود.‎

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‏وفي الحشاء صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجومين لمليشيات الحوثي ‎غرب ‎الضالع.

وفي‏ مريس ، خلال الساعات الماضية استهدفت مدفعية القوات المشتركة اليمنية بالجيش اليمني تجمعات للمليشيات الحوثية الانقلابية الأيرانية بمنطقة يعيس وتصيب الاهداف بدقة عالية.

كما شنت القوات الحكومية، هجوماً مباغتا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية بمنطقة الزيلة ويستعيدون عدد من المواقع ابرزها تبة وينان الاستراتيجية.

ودمر طيران التحالف العربي عربه عسكرية وآله (تركتر) للمليشيات الحوثية الانقلابية الأيرانية كانت تقوم بشق طريق إلى أحد مواقعهم العسكرية شمال وغرب ‎مريس.