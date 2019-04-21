مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت يعلن عن إجراءات بخصوص ذكرى التحرير

أصدر مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عريضة لمالكي الفنادق والأجنحة والشقق المفروشة، وذلك لإستقبال ذكرى تحرير ساحل حضرموت التي تتزامن مع الـ24 من إبريل بشكل لائق ومظهر يعكس عمق الفرحة بهذا الحدث التاريخي العظيم.

وأعرب مكتب وزارة السياحة في مستهل العريضة عن شكره لجهود دول التحالف العربي والنخبة الحضرمية المتمثلة بالقائد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية في تحرير الساحل من قبضة الإرهاب.

وجاء في نص العريضة الصادرة عن مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الممضية من قبل محافظ المحافظة، أن يشارك مالكي الفنادق والأجنحة والشقق المفروشة فرحة استقبال ذكرى التحرير وذلك عن طريق التزين بالأضواء والإنارات البراقة منذ الـ20 من إبريل وحتى الـ24 من إبريل.

وأهاب مكتب وزارة السياحة بمالكي الفنادق والأجنحة والشقق المفروشة، للإلتزام بهذه الإجرات، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية أخرى ستترتب على من يخالف التوجيهات.