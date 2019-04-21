شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ملابسات وفاة وزير داخلية الإنقلاب الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مطلع، تفاصيل ملابسات وفاة وزير الداخلية للإنقلابيين الحوثيين.



وكشف المصدر في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأحد، أسباب وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء عبدالحكيم المأوري، موضحا أن المأوري توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 17 أبريل العام الماضي بمبنى وزارة الداخلية بصنعاء.

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وكان المأوري في وضع خطر فرض على المليشيا اشتراط نقله مع عدد من المصابين إلى

عمان في طائرة أممية في نوفبر الماضي قبل حضور مشاورات السويد

وبينت المصادر أن عددا من القيادات قتلت وأصيب المأوري في قصف للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

وظل في العناية المركزة فترة طويلة وجرى نقله إلى عمان ومنها إلى بيروت.

وكان رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط قد أعلن أمس وفاته في أحد مستشفيات لبنان، مكتفيا

بالقول إنه أصيب بمرض عضال.

