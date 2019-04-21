خبيران: الدعم الأمريكي ضربة استباقبة لإيران وتطويق للحوثي

أكد الخبير الاستراتيجي الدكتور أيمن أبو رمان أكد أن الإدارة الأمريكية تقدر الوضع الخطير الذي يمر به اليمن.

وأضاف وفقاً لما نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - " فالهدف من هذا القرار هو بالدرجة الأولى فرض ضغوط جديدة على إيران والحوثيين، لتعطيل مشروعهم في المنطقة ووضع حد لهذه الأطماع. إضافة إلى أن هذا سيعود إيجاباً على اتفاق ستوكهولم وسيعزز الوصول إلى اتفاق سياسي بين الطرفين رغم العراقيل الموجودة.

أضاف: الدعم الأمريكي ضربة استباقية لإيران. وتأكيد جديد أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لحصر أنشطة الإرهاب ومن يدعمها ويمولها في المنطقة. أيضاً حرصاً على حياة الأمريكيين الذين يعيشون في بعض دول التحالف وتقدر أعدادهم بأكثر من 80 ألف شخص.

تطويق الحوثي

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وأشار الكاتب الصحافي، جهاد أبو بيدر إلى أن الفيتو الذي اتخذه الرئيس الأمريكي لتقديم الدعم للتحالف سيعود إيجاباً على الولايات المتحدة. فهي دوماً تدعو إلى اتخاذ خطوات للتصدي للإرهاب، وكيف يمكن هذا أن يحدث من دون تطويق الحوثيين وكلاء إيران في اليمن.

أمريكا تدعم التحالف من خلال المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي، وتقديم المساعدة الأساسية في إدارة المعركة الجوية، وهو أمر مهم.

واضاف: دوماً هنالك خلافات بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، ولكن هذا القرار انطلق للحفاظ على متانة العلاقات بين أمريكا ودول التحالف.

هذا القرار مهم من الناحية العملية للتحالف ويعزز ضمنياً المسار السياسي في اليمن. فهنالك عشرات الملايين على حافة المجاعة من الشعب اليمني، ويجب تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب عبر إجبار الحوثي على القبول بالمسار السياسي.