البحسني يبارك جهود رجال الخير في دعم انجاح المخيم الطبي الجراحي السابع بالشحر

بارك محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نجاح المخيم الطبي الجراحي الذي أقيم بمستشفى العام تحت إشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية الشحر والذي شهد اجراء أكثر من 100 عملية نوعية شملت الجراحة العامة والمناظير للصغار والكبار . وأثنى المحافظ على تفاعل عدد من رجال الخير والمؤسسات الخيرية في مديرية الشحر ودعمهم لكثير من المشاريع الخيرية ولهذا المخيم الطبي الخاص بالمسالك البولية والتشوهات الخلقية وأمراض الجهاز الهضمي وجراحة المناظير والمرارة والفتاق للكبار والأطفال . وشكر المحافظ الإستشاريين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذين حرصوا على تنفيذ المخيم خدمة لإخوانهم المرضى في محافظة حضرموت . كما أعرب محافظ حضرموت عن خالص الشكر لرجل الخير المهندس جمال علي العماري لمتابعته وتنسيقه لإنجاح هذا المخيم وغيره من المشاريع الخيرية ، ومساعيه لإستقدام جهاز منظار حديث لمستشفى الشحر العام ، شاكراً الهلال الأحمر الإماراتي الذي موّل شراء هذا الجهاز دعماً لمستشفى الشحر العام والذي سيسهم في احداث نقلة نوعية في عمليات المناظير بالمستشفى .

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