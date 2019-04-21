تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الاستعدادات الجارية للإحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة . وقام المحافظ بجولة للمشاريع التي سيتم افتتاحها بهذه المناسبة ، والفعاليات التي ستقام ابتهاجاً بها . وأكد المحافظ أن الاهتمام بهذا الحدث يأتي انطلاقاً من أهميته ووفاءً لأرواح شهداء حضرموت الذين كان استشهادهم ثمرة استقرارنا اليوم .

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كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يطلع على الاستعدادات لإحتفالات ذكرى 24 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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