تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بدأت إدارة التشجير بإعادة تشجير وتحسين شارع الستين وشوارع مدينة المكلا . وتزينت أحواض الشوارع بأشجار الزينة التي ستضفي جمالاً للمدينة . وقال مدير إدارة التشجير أيمن باراس إن العمل سيتواصل لإنجاز تشجير شوارع المدينة وإظهارها بمظهر لائق تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة . يأتي ذلك تزامناً مع الاستعدادات الجارية للإحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشجير وتحسين شارع الستين وشوارع مدينة المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.