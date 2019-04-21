وزير الأوقاف يؤكد على نبذ العنف والتطرف بالغيضة

أكد وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ،على أهمية منهج الوسطية والإعتدال، ونبذ العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

جاء ذلك في حفل التكريم الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم ،اليوم ، بمدينة الغيضة محافظة المهرة لـ 100 حافظ وحافظة لكتاب الله.

وشدد الوزير عطية على ضرورة قيام الخريجين بتعليم القران وتفسيره للناس كما تعلمونه، حتى ينال النفع للمجتمع..مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في تحفيظ الأجيال كتاب الله وإكسابهم مهارات التجويد والتفسير وغيرها من العلوم المتصلة به.

وأشار وزير الأوقاف والإرشاد في الحفل الذي حضره وكيل اول محافظة المهرة مختار بن عويض ، الى إن المحافظات المحررة تشهد زخماً تعليماً ملموساً..لافتاً الى ان المليشيا الحوثية الانقلابية تعمل على طمس كل ما له علاقة بالقرآن خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

واستعرض عطية مسلسل الاعتداءات والتفجيرات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وطالت المساجد ومدارس تحفيظ القران الكريم واعتقال واختطاف الحفاظ والخطباء والعلماء والدعاة، في محاولة منها لتجريف الوعي ونشر المذهب الإمامي الطائفي المستورد من إيران..مؤكداً ان لا خيار لليمنيين سوى بالتخلص من هذه المليشيا والوقوف صفاً واحداً مع الشرعية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد هوية اليمن ومعتقداتهم.