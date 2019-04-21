إحالة منفذي محاولة اغتيال محافظ المهرة للإجراءات القانونية

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء السبت، اجتماعا استثنائياً برئاسة المحافظ الشيخ راجح باكريت، للوقوف على تداعيات اطلاق النار على موكب المحافظ والوفد المرافق له، ونتائج الحملة الأمنية.

وأقرت اللجنة في اجتماعها بحضور قائد التحالف العربي بالمحافظة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر الخارجة على القانون والمتورطة في حادثة نقطة اللبيب.

واستعرض الاجتماع حادثة الاعتداء على شاحنات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية حات الشهر الماضي، وارتباط منفذي تلك العملية بحادثة محاولة اغتيال المحافظ باكريت.

وأكدت اللجنة أنها لن تسمح لأي تجمعات ومواكب مسلحة لا تتبع الدولة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد على العناصر الخارجة عن القانون ومن يتعاون او يتستر عليها.

وأهابت اللجنة الأمنية بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط مقلقي السكنية العامة.

من جانبه أكد المحافظ باكريت، أن السلطة المحلية ماضية في تثبت وتعزيز الأمن والأمان وحالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة.

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وشرح المحافظ تفاصيل حادثة اطلاق النار على موكبه بعد عودته من حضرموت ومشاركته في حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي حضرها فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي.

وأشاد المحافظ بدعم التحالف العربي للأجهزة الأمنية، مؤكدا على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل المحافظة ومدينة الغيضة.

كما استعرضت اللجنة الأمنية تقرير سير الحملة الأمنية التي انطلقت منذ قرابة أسبوعين، وأبرز النتائج التي حققتها.

وشددت اللجنة على ضرورة استمرار الحملة الأمنية بما يعزز الحالة الأمنية، مثمنة تعاون أبناء المحافظة وكل المواطنين.

وحققت الحملة حتى اللحظة ترقيم 470 سيارة و 40 درجة نارية، بإجمالي 510 سيارة ودراجة، كما ضبطت 11 قطعة سلاح.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، والوكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، ومدير الأمن السياسي اللواء سعيد خليفة بلحاف، ومدير الأمن القومي العميد علي بن علي، ونائب مدير أمن محافظة المهرة العقيد محمد عبدالقادر، وقائد محور الغيضة العميد عبدالله منصور، وقائد اللواء معسكر الغيضة العميد محمد القاضي ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبدالله الكهالي، وقائد القاعدة الجوية العقيد عارف شيخ، وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان.