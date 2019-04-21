تجدد الاشتباكات بعدة جبهات في اليمن "تفاصيل"

تجدد مساء أمس وفجر اليوم السبت الاشتباكات بجبهة حيفان جنوب تعز بين الميليشات الحوثية من جهة ورجال المقاومة والجيش من جهة أخرى.

وأستخدم الطرفين جميع أنواع الاسلحة المتوسطة والكبيرة وذلك في محاولة من الميليشيات الحوثية التقدم صوب طورالباحة شمال لحج إلأ واجهوا مقاومة شرسة بقيادة قائد المقاومة البطل وافي الغبس حيث سطروا أروع البطولات في المعركة التي تكبد فيها العدو خسائر كبيرة في العتاد والارواح .

وحسب شهود عيان أكدوا بان العديد من عناصرهم سقطوا ما بين جريح وقتيل والبعض منهم لاذا بالفرار كما تمكن رجال المقاومة من أسر أحد عناصر الحوثي الذي حاول متسللا اختراق صفوف المقاتلين ولكنه وقع أسيرا بيد الابطال..

يذكر أن مستشفئ طورالباحة العام أستقبلت شهيدين وعدد من جرحى أبطال المقاومة وهم

الشهيدان هما

1-معاذ احمد علي مربوش

2-حسني محمد صالح البغيلي

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والجرحى هم

1/ايوب عارف

2/سليمان محمد علي

3/عبدالفتاح قائد

4/عبدالله صالح العمر

5/ابراهيم جميل غشام

6/هيمان علي سعيد

7/ محمد سعيد حسن

هذا ودعا مدير عام طورالباحة المناضل الاستاذ عبدالرقيب البكيري رجال قبائل الصبيحة بأعلان النفير العام ومساندة أخوانهم بجبهة حيفان للتصدي لهذا العدوان الغاشم الذي تشهده حدود المديرية للدفاع عن العرض والارض والدين لدحر خطر هؤلاء العصابة عن المديرية …