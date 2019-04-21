في حين تقوم بسرقته.. الامارات تمنع حكومة المرتزقة من تصدير النفط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة



قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن القوات الاماراتية منعت حكومة الفار هادي من تصدير كميات من النفط عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة شرقي اليمن، كما قامت بمصادرة الكمية التي كانت معده للتصدير.

وأكدت المصادر أن القيادة العسكرية للقوات الإماراتية في عدن، وجهت مرتزقتها المعروفة بما يسمى بالنخبة الشبوانية بمنع تصدير النفط ومصادرة أي كمية تصل الى الميناء.

وأضافت أن قائد النخبة الشبوانية “محمد سالم البوحر” الموالي للإمارات وجه جنوده بالاعتداء على عمال الانبوب النفطي في محطة التصدير، الواقعة في منطقة غرير بمديرية الروضة وامر باعتقالهم .

وتقوم القوات الإماراتية التي تسيطر على معظم المحافظات الجنوبية بنهب كميات كبيرة من النفط المستخرج وسرقته أمام مرأى ومسمع من حكومة المرتزقة.

وتفرض الامارات سيطرتها على الموانئ والحقول النفطية في عدن وحضرموت وشبوة، وسط تواطؤ السعودية .