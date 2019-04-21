شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن رسميا طريقة انتقال وزير داخليته من صنعاء إلى بيروت.. وهذه آخر صورة له قبل وفاته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مليشيا الحوثي عن روايتها للطريقة التي تمكن من خلالها وزير داخليتها عبدالحكيم الناوري للخروج من صنعاء إلى بيروت لتلقي العلاج. وقال القيادي الحوثي عبدالملك العجري في تصريح قبل قليل بأن الماوري انتقل لبيروت أثناء مشاورات السويد. وأضاف بأنه أصيب بمرض عضال ولم يتمكن من السفر بسبب "الحصار" إلى أن جاءت المشاورات وتمكن من الخروج كعضو في الوفد. من جهتها ذكرت مصادر أخرى بأن الماوري توفي نتيجة إصابة بالغة من إحدى غارات التحالف.

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