شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مستجدات المواجهات في جبهات الضالع والمليشيات ترد على خسائرها باستهداف المدنيين وقصف الأحياء السكنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تتواصل المعارك على اشدها في مختلف جبهات القتال بمحافظة الضالع بين القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة والقوات المشتركة والحزام الأمني من جهة وبين مليشيات الإرهاب الحوثية.

وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن الغد": أن مليشيات الحوثي الإرهابية ترد على خسائرها كعادتها بقصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين حيث شنت مساء اليوم قصفا عنيفا على قرى ماهولة بالسكان غرب #قعطبة وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين".

وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية بمديرية الحشاء، صدت السبت 20 أبريل / نيسان 2019، هجوماً للمليشيات على منطقة الخضراء استمر لساعات.

وبينت المصادر أن أفراد الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر الهجوم، ونفذوا هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا المليشيات إلى ما بعد الخضراء والتباشع، وسيطروا على تباب القشاع.

وسقط شهيد في المعركة، محمد علي القحيف، أحد أفراد المقامة من أبناء قرية حكامم بالحشاء.

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كما شهدت جبهات القشعة والمنياس، خلف الطاحون، اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، تفقد مدير عام مديرية الحشاء عبد الوهاب المشرقي عدداً من مواقع العسكرية في عدد من الجبهات صباح اليوم السبت.

واطلع المشرقي على الجاهزية القتالية لدى أفراد الجيش والمقاومة، وحث المشرقي جميع أفراد الجيش والمقاومة على اليقظة ورفع الجاهزية لمواجهة العدو المتبرص بالحشاء وبالضالع بشكل عام.

وأكد المشرقي، أثناء زيارته لموقع المشواس الاستراتيجي وعدد من المواقع في الخضراء، أن أبناء الحشاء كلهم يقفون صفاً واحداً خلف المقاومة والجيش اليمني.

وعبر العشرات من أفراد الجيش والمقاومة عن سعادتهم بزيارة المدير العام للمواقع العسكرية، مؤكدين أنهم سيظلون الحصن المنيع للحشاء والضالع بشكل عام.

وبحسب المصادر فإن الغارات التي استهدفت المليشيات امس كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.