شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كبير في الشرعية يعلن استقالته من منصبه بعد تقدم الحوثي في البيضاء ويوضح الأسباب... (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير عام شرطة البيضاء العميد أحمد علي محمد عثمان ‎الحميقاني استقالته من منصبه. وقالت مصادر أن الحميقاني استقال من منصبه احتجاجا على خذلان مقاومة البيضاء وعلى برقيات أرسلها إلى القيادة السياسية لدعم المقاومة وتم تجاهلها. وجاءت استقالة الحميقاني عقب تقدم الحوثي في المحافظة وبسط سيطرته على مديرية ذي ناعم بعد صمود دام نحو خمس سنوات.

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