تجدد المواجهات بين فصائل المرتزقة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



كشفت برقية صادرة عن محافظ تعز في حكومة المرتزقة نبيل شمسان إلى كلا من قائد محور تعز ومدير عام شرطة المحافظة ، النقاب عن عودة المواجهات المسلحة بين فصائل المرتزقة بمدينة تعز.

وطالبت البرقية بايقاف الحملة الامنية والكف عن مداهمة منازل مواطنيين تابعيين لكتائب ابي العباس, حسب الرسالة الموجهة من الكتائب للمحافظ .

ونصت الرسالة الموجها من كتائب ابي العباس المحسوبة على الامارات إلى المدعو شمسان شكوى تفيد بتعرض منازل مجنديين في الكتائب للمداهمات والاقتحامات, في مناطق عقبة مفرح ووادي المدام , والقيام باطلاق النار عليهم وترويع الاطفال والنساء, دون توجيهات قضائية او اي مصوغ قانوني, سوى الاستهداف المباشر لهم.

ولاقت برقية شمسان تجاهل من قبل مليشيات الاصلاح التي تسيطر على معسكرات المدينة حيث تواصلت الاشتباكات حتى ساعات متأخرة من مساء امس.

وشهدت مدينة تعز منذ يوم امس اشتباكات متقطعه بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدور رحاها في احياء وادي المدام وعقبة مفرح والجمهوري والاحياء المجاورة لها.

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وتصاعدت الاشتباكات عقب اغتيال نائب مدير امن تعز في حكومة المرتزقة النقيب محمود الحميدي في حي الجمهوري من قبل مسلحين .

وبحسب مصادر مطلعه فان مسلحين على متن دراجة نارية اطلقو النار على النقيب محمود الحميدي واردوه صريعا ولاذو بالفرار.

ونشرت الناشطة وداد الضلعي في صفحتها في فيسبوك عن تعرض منازل في المدينة القديمة للاقتحامات وتهجير ساكنيها قسرا وتقوم مليشيات الاصلاح باحتلالها والتمركز فوق اسطحها.

ووجه الاصلاح قواته بقوة نحو استكمال تصفية افراد كتائب ابي العباس المتواجدين في هذه الاحياء, وتكون بهذه الخطوة قد احكمت سيطرتها على احياء المدينة بشكل شبه كامل.