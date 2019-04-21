شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعين قيادي اصلاحي في مجلس شوراها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عينت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قيادياً إخوانياً، عضواً في مجلس الشورى التابعة لها، حسب ما ذكر موقع “المشهد العربي”، السبت.
وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قراراً بتعيين عادل محمد حسن دماج، عضواً في مجلس شورى الميليشيا في صنعاء.
ويأتي تعيين القيادي الإخواني عادل دماج، في إطار التقارب بين ميليشيا الحوثي، وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن(حزب الإصلاح). والقيادي الإخوان عادل دماج، هو نجل القيادي الإخواني محمد حسن دماج، الذي يُعد من مؤسسي تنظيم الإخوان المسلمين شمال اليمن، وقاد حرباً ضد الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى، ورشحته جماعة الإخوان (حزب الإصلاح) لتولي عدد من المناصب، منها وزيراً للإدارة المحلية والداخلية، وكان محافظاً لمحافظة عمران في 2014، عندما سيطر الحوثيين على المحافظة.
وكانت ميليشيا الحوثي، اعتقلت محمد حسن دماج بعد دخول صنعاء، غير أنها أطلقت سراحه وتوفي مؤخراً، وقد أقامت الميليشيا جنازة رسمية للقيادي الإخواني.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعين قيادي اصلاحي في مجلس شوراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.