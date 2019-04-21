شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خرج وزير داخلية الحوثيين من صنعاء إلى لبنان وتوفي بأحد مستشفياتها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي إن وزیر الداخلیة الحوثیین عبدالحكیم الماوري

الذي توفي مساء الیوم بأحد المستشفیات اللبنانیة خرج قبل أیام عبر مطار صنعاء الدولي.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمھ في تصریح إن الماوري

خرج إلى بیروت قبل حوالي شھر على متن طائرة إغاثیة تابعة للأمم المتحدة عادت من

مطار صنعاء إلى بیروت بعد تفریغ شحنة إغاثیة.

وأوضح المصدر " إن الطائرة أقلت وزیر داخلیة الحوثیین إلى جانب عدد من أفراد

أسرتھ إلى العاصمة اللبنانیة بیروت لتلقي العلاج ھناك، قبل أن تعلن الجماعة وفاتھ مساء

الیوم بصورة مفاجئة.

ونفى المصدر " أن یكون الحوثي الماوري قد خرج على متن الطائرة العمانیة التي نقلت

جرحى الحوثیین إلى مسقط نھایة العام الماضي قبل مشاورات السوید، مشیراً بأن

الماوري لم یكن بین تلك الأسماء أو على متن الطائرة العمانیة

وأضاف المصدر " إن الطائرة التابعة للأمم المتحدة أقلت أیضاً إعلامیین وصحفیین

حوثیین في قناتي المسیرة والساحات یخضعون لدورات تدریبیة في الإعلامي الحربي

تقیمھا شركات ومنظمات إعلامیة في لبنان.

وحتى اللحظة لم یعلن أسباب وفاة وزیر داخلیة الحوثیین إلا أن مصادر رجحت إصابتھ

بغارة جویة لطیران التحالف العربي استھدفت أحد اجتماعات الملیشیات شمال شرق

العاصمة صنعاء فیما تتحدث مصار حوثیة رسمیة عن إصابتھ بأزمة قلبیة.

وحسب الإعلام الرسمي للحوثیین فإن وزیر داخلیتھم كان إلى نھایة شھر فبرایر یزاول

عملھ في صنعاء وحضر عدد من الفعالیات، حتى اختفاءه بشكل مفاجئ قبل حوالي شھر

ونصف.

یشار إلى أن طائرات تابعة للأمم المتحدة تقوم بنقل قیادات حوثیة إلى بیروت ومسقط في

خرق واضح للأھداف الرسمیة للأعمال الإغاثیة والتي تقتصر على العمل الإنساني دون

مشاركة أطراف الصراع في الخطوات السیاسیة.