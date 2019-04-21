شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح للعقيد المجنحي بعد انشقاقه عن الجيش الوطني وانضمامه للحوثيين بصنعاء.. يعلن فيه سبب انشقاقه..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع أن العقيد أحمد ناصر المجنحي، قائد الشرطة العسكرية لمحور الجوف انضم الى صفوف مليشيا الحوثي.



وقال المصدر في تصريح أن العقيد المجنحي وصل صنعاء بطقمه وسلاحه الشخصي والرشاش وانضم الى صفوف مليشيا الحوثي الاجرامية، لكونه شخص ذو أطماع ومن ضعفاء النفوس".

وبين المصدر أن المجنحي لا يمثل شرفاء الجيش اليمني واذا انضم هذا الشخص لوحده، فهناك المئات من القيادات الذي عملوا مع الحوثي انضموا للشرعية" .

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وكان محلل عسكري قد حذر الشرعية وقيادة الجيش من خذلان الابطال في أكثر من جبهة أو منطقة تقاتل الحوثي، وآخرها جبهات الضالع والبيضاء وإب وحجور، بما لا يؤثر على معنويات أبطال الجيش.

وفي تصريح نقله مركز الإعلام الأمني التابع للحوثيين، قال العقيد المجنحي :”أن ما لمسه من مؤامرات ضد اليمن كان دافعا له ولعدد من الجنود الأحرار إلى العودة الى الانحياز لصف الوطن.”

وأكد العقيد المجنحي، أنهم يتعرضون لشتى الإهانات من الضباط السعوديين والإماراتيين، ويعيشون أقصى درجات المهانة والذل.. داعياً كل من لازال في صفوف العدوان يقاتل ابناء شعبه ان يستغل فترة العفو ويعود إلى دياره ليدافع عن بلده وكرامته.