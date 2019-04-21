شكرا لقرائتكم خبر عن صادم: فنانة مصرية شهيرة تتزوج داعية إسلامي معروف.. ’’شاهد الفيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصبحتْ من أشهر نجمات جيلها وأكثرهنّ تألقًا وحضورًا في الوسط الفني، رغم مشوارها القصير بحكم سِنها، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة على معظم أعمالها السينمائية والدرامية، إنها الفنانة المصرية شيري عادل التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ31. وبهذه المناسبة يرصد “فوشيا”، أبرز ما في حياة شيري عادل الفنية والخاصة.

مولدها ونشأتها

شيري عادل من مواليد 19 أبريل عام 1988، اسمها الحقيقي شيرين عادل، أما “شيري”، فو اسم الشهرة، كانت تحب التمثيل منذ صغرها، حيث اشتركت في العديد من الإعلانات، وظهرت في برامج الأطفال وقدّمت بعض أغاني الأطفال التي اشتهرت بشكل كبير في فترة التسعينات، وتخرّجت في جامعة عين شمس، كلية الألسن لغة فرنسية. كان أول ظهور سينمائي لها في فيلم “حماده يلعب”، الذي قام ببطولته الفنان المصري أحمد رزق، ثم قدّمت العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة منها: “حسن ومرقص، أمير البحار، مراتي وزوجتي، أصحاب ولا بيزنس، أمن دولت”، وغيرها. قدّمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، حيث شاركت التمثيل مع أشهر نجوم ونجمات الوسط الفني، منها: “الحصان الأسود، لعبة إبليس، كفر دلهاب، السهام المارقة”، وغيرها.

قصة زواجها من الداعية معز مسعود

أُثير الكثير من الجدل فور إعلان زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، حيث هزّ هذا الخبر السوشيال ميديا، وتساءل الجمهور عن كيفية ارتباطهما، وجاء في التفاصيل أن شيري عادل، وقعت في حب معز مسعود خلال الإعداد لتصوير مسلسل “السهام المارقة”، حيث تم الزواج بالفعل، وتحديدًا بعد طلاق الداعية الإسلامي من زوجته نجمة السوشيال ميديا التي تعمل في مجال الإرشاد السياحي بسنت نور الدين في مارس عام 2018. تكتّم معز وشيري، على خبر زفافهما، وتجنّب الثنائي التعليق على الأمر، واكتفيا بتعليقات غامضة، وبعد شهور أثير الحديث عن طلاقهما وهو ما تم نفيه، واختفت شيري عن الأضواء طوال الفترة الماضية.



كيف تحقّق النجاح بطريقة شيري عادل

أكّدت الفنانة المصرية شيري عادل، أن الانصراف عن الأمور السلبية من أسباب النجاح، لافتةً في صورة نشرتها عبر “إنستغرام”: “علشان تنجح لازم تترك الأشياء السلبية وتتقرب من الأشياء التي تستفيد منها”.

أفضل فنانة قدوة في Miss Eco Egypt

استطاعت الفنانة المصرية شيري عادل، أن تحسم لقب “أفضل فنانة قدوة في مصر 2017″، والذي تم طرحه في استفتاء من خلال إدارة مسابقة “Miss Eco Egypt”، لأول مرة، وحازت شيري، على أعلى نسبة تصويت من الجمهور مع دعم كبير من لجنة التحكيم والمتسابقات، لإبراز حبهم واهتمامهم لها معتبرين إياها فنانة محترمة وقدوة لجيل الشباب.

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سرُّ تعاونها مع أحمد السقا ويوسف الشريف

أعربت شيرى عادل، عن سعادتها بمشاركة أحمد السقا، ويوسف الشريف، في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسلي “الحصان الأسود”، و”كفر دلهاب”، العامين الماضيين، مؤكدةً أن أحمد السقا، علمها الجرأة أثناء التصوير وشجعها على تقديم مشاهد الأكشن رغم تخوفها منها. وأوضحت أنها تعاونت مع الفنان يوسف الشريف، أكثر من مرة، وأنها سعيدة بتحقيق النجاح معه في هذا المسلسل، خاصةً المخرج أحمد نادر جلال، مضيفةً: “لا أنسى أن الأستاذ أحمد نادر جلال هو من أعطاني أولى بطولاتي”.

ماذا قالت عن البطولة المطلقة؟

قالت شيري عادل، إن البطولة المطلقة ليست هدفها، لكن لو جاءت الفرصة، ستوافق عليها مضيفةً في تصريحات لها: “البطولة المطلقة أو الجماعية ليست المعيار الذي أختار على أساسه العروض، ولكن المعيار الرئيسي، هو السيناريو الجيد فإذا توافر أوافق على العمل مهما كانت مساحة دوري به”.

فضّلت “للكبار فقط” ورفضت الإغراء

أكّدت الفنانة شيري عادل، أن فيلم “سكر مر”، الذي شاركت فيه، لم يحقق النجاح المتوقع له، مضيفةً في مقابلة تلفزيونية، أن التنويه الذي تم وضعه على الفيلم بأنه للكبار فقط لم يكن ضروريًا لأنه لم يحتوِ على مشاهد خارجة. ولفتت الفنانة المصرية، إلى أنها لا تجد مانعًا من مشاركتها في أفلام للكبار فقط، طالما أن المضمون هام ومفيد للمجتمع، مشددةً على أنها ترفض القيام بأدوار إغراء.

طقوسها والوجبات المفضّلة في رمضان

كشفت الفنانة شيري عادل، عن أهم الوجبات التي تُفضلها في الإفطار على مائدة رمضان، وهي الملوخية والأرز والفراخ المشوية، وأنها تعشق جميع أنواع المحاشي كالباذنجان والفلفل والكرنب. وأوضحت أنها شخصية روتينية جدًا في الشهر الكريم، واعتادت كل عام على قضاء أول أيام رمضان مع العائلة في المنزل، وأنها تحرص على تأجيل أي عمل لها بعد مرور الأسبوع الأول. وأكّدت أن الفانوس وشهر رمضان بالنسبة لها شيء واحد، خاصةً أنها ارتبطت بوالدها الذي كان دائمًا يحرص على شراء “الفانوس”، وبعد وفاته تولّت والدتها هذا الأمر.