شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون وفاة وزير داخليتهم بعد 3 أشهر من إخفاء مصرعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص

أعلنت المليشيات الحوثية ،مساء السبت 20 ابريل 2019، عن وفاة وزير داخليتها في صنعاء القيادي المدعو عبدالحكيم الماوري بعد نحو ثلاثة أشهر من التكتم على مصرعه .

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وكانت ضربة جوية لطيران التحالف استهدفت القيادي في مليشيا الحوثي المدعو عبدالحكيم الماوري والذي يحمل رتبة لواء مع آخرين في وسط صنعاء نهاية يناير الماضي.



وطبقا لمصادر "الخليج 365" فقد كان تعرض المدعو الماوري وزير داخلية الحوثيين لإصابات بالغة جراء الضربة الجوية لطيران التحالف دخل على إثرها العناية المشددة في أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد، لكن عملية إنقاذه فشلت ولقي حتفه بعدها بأسبوع.

وزعمت مليشيا الحوثي في إعلانها وفاة وزير داخليتها المدعو عبدالحكيم الماوري مساء اليوم السبت ، بأنه جاء بعد "صراع مرير مع المرض في أحد مستشفيات لبنان".



وتعيش المليشيات الحوثية حالة ارتباك وتخبط وتتعمد إخفاء مصير قياداتها التي لقت مصرعها على مدى الأشهر الماضية سيما مع تصاعد قطف رؤوسهم أكانوا في الصف الأول والثاني بما أفقدها التوازن، لجهة انعكاسات ذلك على تهاوي مقاتليها وجبهاتها.