شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صمودها 5 سنوات... الحوثي يبسط سيطرته على هذه المنطقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استكملت جماعة الحوثيين، يوم السبت، سيطرتها على مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد صمود دام نحو خمس سنوات.

ووصلت مجاميع من مسلحي جماعة الحوثيين الى اطراف مديرية ذي ناعم، ونصبت نقطة بمنطقة الغيلمه بعزلة الناصفة مديرية الزاهر الحدودية مع محافظة لحج، جنوب اليمن.

ولاقت مليشيا الحوثي مواجهة عنيفه بمنطقة "ذي امخشب" بعزلة الناصفة من قبل المقاومة الشعبية بال حميقان، فيما قتل محمد حسين عبدالله الحميقاني احد قيادات المقاومة.

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وقالت مصادر محلية ل"المصدر أونلاين" إن عددا من المشائخ التابعين للحوثي بالمنطقة تعهدوا بإتاحة المجال لمسلحي الحوثي للدخول الى حدود مديرية الحد يافع بمحافظة لحج.

وفي سياق متصل، اكد مسلحو مقاومة ال حميقان ثباتهم في مواقعهم وجبهاتهم، وأنه لاصحة لكل ما ينشره إعلام الحوثيين.

وطالبوا قيادة الدولة وقوات التحالف بدعم واسناد المقاومة لاستكمال تحرير المحافظة.

وكانت مليشيات الحوثي قد سيطرت قبل ايام على اهم مواقع للمقاومة الشعبية بجبال "الاريل، وحلموس" وسقط اربعه من القتلى وعدد من الجرحى من رجال المقاومة.