شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل... قيادي حوثي من الصف الأول يعتبر وفاة وزير الداخلية "مناسبة".. (شاهد صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر القيادي الحوثي عبدالملك العجري في منشور له على "تويتر" بأن وفاة الماوري في بيروت "مناسبة". وقال مراقبون بأن لفظ "مناسبة" من القيادي العجري قد تكون غلطة مقصودة بعد اتهام مليشيا الحوثي بتصفيته بإحدى مشافي لبنان. وعللوا أسباب تصفيته إلى أن الرجل هدد مليشيا الحوثي بالانشقاق بعد إصابته في غارة للتحالف على القصر الجمهوري بصنعاء لعدم تجاوبها معه في نقله للعلاج خارج البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل... قيادي حوثي من الصف الأول يعتبر وفاة وزير الداخلية "مناسبة".. (شاهد صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.