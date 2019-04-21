الفقيد اللواء الركن “عبدالحكيم الماوري” في سطور

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلنت اليمن، السبت، وفاة المناضل اللواء الركن “عبدالحكيم الماوري” وزيرالداخلية اليمني بعد عمر حافل بالعمل الوطني و بعد معاناة طويلة من مرض عضال.

وكان الماوري قد نقل الى بيروت اثناء مشاورات السويد ورغم حاجته المبكرة للعلاج الا انه لم يتمكن بسبب الحصار السعودي المفروض على اليمن.

ونعت وزارة الداخلية وفاة المناضل اللواء الركن عبد الحكيم الماوري وزير الداخلية، أثناء تلقيه العلاج في احدى المستشفيات بجمهورية لبنان إثر مرض عضال بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

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وقالت الوزارة مساء السبت في بيان النعي أن الفقيد الماوري كان واحدًا من خيرة قادة الأمن وعمل بإخلاص وتفان منذ تخرجه من كلية الشرطة وأثبت جدارته في ميدان العمل الأمني.

وكان عبدالحكيم الماوري الذي توفي بعد عمر حافل بالعمل الوطني، وبالذات خلال مرحلة مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يعد من أحد أبرز القيادات الأمنية ، وتم تعيينه وزيرا للداخلية نهاية العام ٢٠١٧م.

وكان يعمل مديراً لإدارة أمن محافظة صعدة شمال اليمن، قبل أن يتم تعيينه في عام 2015م مديرا لأمن العاصمة صنعاء، ليتعين وزيرا للداخلية.