شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : للخائن الذي تمرد على الجيش الوطني في الجوف وأعلن انضمامه للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الزميل رفيق السامعي مصور قناة يمن شباب في منشور على حائطه بالفيسبوك صورة المدعو أحمد المجنحي الذي فر بطقمه العسكري من منطقة اليتمة في محافظة الجوف، وارتمى إلى حضن مليشيا التمرد والانقلاب الإمامية، مدعيا أنه كان مغرر به..

وقال السامعي ستلقى مصيرك كمن سبوقوووك يا مجنحي، وفي القريب العاجل ؟؟؟

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