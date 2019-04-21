شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي يكشف عن خيانة اوصلت الحوثي إلى حدود يافع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي اليمني في قناة ابو ظبي عاديل اليافعي عن خيانة اوصلت مليشيات الحوثي إلى حدود يافع Advertisements وعلق عادل اليافعي في تغريدة له على حسابه في تويتر قائلاً, كثر الحديث عن تقدم الحوثي صوب حدود يافع واقول لولا الخيانة والبيع والشراء من قبل قيادات الإصلاح في البيضاء وتسليمهم المواقع دون رصاصة واحدة سواء في العود او الزاهر وال حميقان والله ما تقدم خطوة بتجاه يافع واضاف الاعلامي الجنوبي: اما بالنسبة ليافع فالحوثة يعرفون ما تعني يافع ورجالها. إنتهى.

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