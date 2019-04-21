شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انفجار عنيف يهز الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران صاروخا بالستيا على منازل المواطنين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وقال شهود عيان سمع انفجار عنيف يهز مدينة قعطبة قبل قليل دون معرفة أسباب الانفجار .

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