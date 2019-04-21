شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول قناة أذاعت خبر وفاة وزير داخلية الحوثي قبل قناة المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة بأن أول قناة أذاعت وفاة وزير داخلية الحوثي اللواء عبدالحكيم الماوري هي قناة المنار اللبنانية المدعومة من إيران. وقالت المصادر في تصريحات بأن قناة المنار أذاعت وفاة الماوري قبل قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي في وفاة لم تكن طبيعية و "مفاجئة" لضابط أمن أقسم بشرفه الوطني على حماية الجمهورية، فخانها وتسلق مع الميليشيا سُلّم الموت.

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