شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكبر تحالف وطني يكشف عن " الفكرة " الأخيرة للدكتور " الارياني " التي اوصي قبل وفاته بتنفيذها وحقيقة موقف المؤتمريين بصنعاء من الشرعية !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي المؤتمري البارز والمستشار في الرئاسة اليمنية اللواء رشاد العليمي ان حزب المؤتمر لم يعد منقسماً واصفا القيادات المؤتمرية القابعة في صنعاء بانهم أسرى لدى الحوثيين.



وكشف العليمي رئيس اكبر تحالف سياسي مؤيد للشرعية والتحالف ، ان الدكتور عبدالكريم الارياني هو صاحب الفكرة الرئيسية لإنشاء هذا التحالف قبل وفاته.

ولفت الدكتور رشاد العليمي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، في الحوار المطول مع جريدة الشرق الاوسط الى إن الخلافات بين الاحزاب اليمنية كانت السبب الرئيسي في سيطرة المليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها.



وفي حديثه حول انقسام المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر عام 2017م)، أكد العليمي أن المؤتمر "لم يعد منقسماً"، مشيراً إلى حضور أغلب كتلة المؤتمر في جلسات مجلس النواب الاخيرة .

واضاف: "زملاؤنا في صنعاء معنا ولكنهم أسرى ويمارس الانقلابيون شتى أنواع العنف عليهم وسيكونون معنا عندما يذهب هذا الظلم".

ولفت العليمي، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو احد ابرز قيادة المؤتمر اليوم، إلى ممارسة الحزب نشاطه السياسي في المحافظات المحررة ويشارك في الجبهات "ويمكن أنكم تابعتم المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في تعز يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي دعماً للشرعية والتحالف ومطالبة باستكمال تحرير تعز".

Advertisements

واستبعد العليمي التحالفات الثنائية بين المؤتمر وحزب الاصلاح، مؤكداً ان "التحالفات الثنائية ليس وقتها لآننا، اليوم لدينا تحالف واسع لكل الأحزاب ومنها المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح".

وتحدث العليمي عن التحديات التي واجهة التحالف الوطني، والمتمثلة بالخلافات "البينية للأحزاب، خاصة في المحافظات المحررة شكلت لنا أحد المعوقات، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الصراعات".

وأضاف العليمي، أن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، الذي جرى إشهاره الاحد الماضي، على هامش انعقاد مجلس النواب الموالي للشرعية في مدينة سيئون ، "سيعمل على استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لليمن".

واختار التكتل السياسي، الذي يضم اكثر من 16 حزباً، أبرزها المؤتمر والناصري والإصلاح والاشتراكي، الاحد الماضي في مدينة سيئون، مستشار الرئيس هادي والأمين العام المساعد للمؤتمر رشاد العليمي، رئيساً للتحالف في دورتها الأولى والتي يراسها حزب المؤتمر لمدة ستة أشهر.





وأوضح العليمي، بأن التحالف السياسي وتوحد كافة المكونات السياسية فيه، "يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للإنقلابيين لإجبارهم على الإنصياع لحل سياسي شامل ينهي الإنقلاب وما ترتب عليه من آثار ويفتح المجال لليمنيين جميعاً وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين بدون استثناء".

وأشار إلى تبلور فكرة التحالف الوطني بعد مؤتمر الرياض عام 2015مباشرة، كاشفا أن الراحل الدكتور عبدالكريم الأرياني، هو صاحب الفكرة الرئيسية لإنشاء التحالف الوطني، منطلقاً في ذلك "من ما أوصل الوضع في اليمن إلى ما هو عليه اليوم هو الإقصاء والتهميش واحتكار السلطة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية".