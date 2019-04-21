شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي كبير وشقيق مسؤول بارز ينشق عن الشرعية ويصل الى العاصمة صنعاء (اسم وتفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصدر ان شيخ قبلي اعلن انشقاقة عن الشرعية وانضم لمليشيات الحوثي

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واضاف المصدر ان الشيخ حسين السوادي انضم للشرعية قبل اقل من عام ، لكنه عاد اليوم الى صنعاء واعلن انضمامة للحوثيين من جديد .

والشيخ السوادي هو شقيق محافظ البيضاء .

يشار الى ان الشرعية تعرضت خلال اليومين الماضيين لطعنات غادرة في البيضاء والضالع ، وهو ما مكن الحوثيين من تحقيق بعض التقدمات